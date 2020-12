L'US NPD HW - PlayStation 5 a été la plateforme matérielle la plus vendue en novembre en termes de dépenses des consommateurs, tandis que Nintendo Switch a été en tête du marché en termes d'unités vendues.US NPD HW - la PlayStation 5 a réalisé les ventes les plus élevées de l'histoire américaine en unités lors d'un mois de lancement et en dollars pour une plate-forme matérielle de jeu vidéo. Les records étaient auparavant détenus par la PlayStation 4, qui a fait ses débuts en novembre 2013.Selon le communiqué de presse du NPD (États-Unis)- La PS5 a connu le plus grand mois de lancement d'une console aux États-Unis, battant le précédent détenteur du record, la PS4.- La Switch a été la console la plus vendue en novembre grâce à une forte demande et une offre abondante.- La série X|S a démarré en dessous de la XB1