Bon, article rapide autour de Spiderman 3 avec une nouvelle bombe aujourd'hui.On récapitule le casting.Les 3 duos "Spidey + love interest" seront dans le film. (Maguire/Dunst - Garfield/Stone et Holland/Zendaya)Electro (Jaimie Foxx) de retour aussiDoctor Octupus (Alfred Moline) également de retour.Et aujourd'hui.... Rraaaa allez cadeau:Source: https://www.comicbookmovie.com/spider-man/spider-man_3_2021/spider-man-3-charlie-cox-is-reportedly-returning-as-matt-murdock-daredevil-in-the-marvel-threequel-a180751#gs.nmslyr Charlie Cox en Daredevil !!!!!

posted the 12/09/2020 at 04:08 PM by ratchet