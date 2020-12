Le premier d’entre eux, présenté par Hiroyuki Miyazaki (le papa de la MD Mini, mais aussi producteur de nombreux titres depuis le début des années 2000 et présent aux début du projet Katana), nous donne un cours sur les différents hardwares domestiques de SEGA sortis durant les années 90, et en profite pour nous montrer pour la première fois un prototype de la SEGA Nomad, nommée alors Venus. Comme ça, l'air de rien.

posted the 12/01/2020 at 02:57 PM by gunstarred