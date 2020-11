Ère du fléauSur la promo' bah vous seriez bien dégouté si vous avez le jeu en main, quelle surprise sur les personnages jouablesJe ne dirais rien de plus mais la promotion du jeu n'a absolument rien dévoilé du contenu et ça c'est un giga grand pouce bleuAlors pouetCeux qui le possède, sommes nous d'accord ?

posted the 11/25/2020 at 02:50 PM by ratchet