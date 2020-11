VG Tech a sorti sa vidéo de comparaison pour COD Cold War:Tout d'abord le mode 120 fps à une résolution en 1080p sur les deux consoles, les deux versions sont très proches mais c'est la PS5 qui s'en sort le mieux avec 94% du temps en 120fps et 91% pour Series X.La PS5 a quasiment toujours un framerate un peu plus élevé que sur Series X dans ce mode a quelques rares exceptions même si aucune des consoles ne maintiennent le 120 fps, voici un des exemples avec le plus grand écart qu'a capturé VG Tech :Pour le mode avec avec du Ray tracing, les deux consoles utilisent une résolution dynamique en 3840x2160 et la résolution la plus basse qu'ils ont trouvé et de 1920x1800.Au niveau des performances sur ce mode, les deux versions sont identiques visuellement avec un 60 fps quasi constant sur les deux consoles et aucun problème de tearing.Cela dit VG Tech a rencontré un problème sur la version PS5 où ils ont trouvé des baisses de framerate à certain moments alors que juste avant ces même scènes tournaient parfaitement en 60 fps, Ils n'ont pas réussi a retrouver ce problème sur Series X.En résumé les les deux versions sont extrêmement proches si ce n'est sur le mode 120 fps où la PS5 s'en sort un poil mieux.