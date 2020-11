Bon je sais que vous êtes tous sur les articles de la Serie X on va pas se le cacher!Mais j'aime bien poster mon travail ici, et pouvoir discuter avec vous de mon boulot/passion donc... Je me permet de vous partager ma petite dernière production que j'ai faite pendant mes vacances la semaine dernière^^Au départ, j’avais pas spécialement pour idée de faire une petite composition comme ça.Je voulais juste faire une porte, puis je l’ai agrémenté avec une roue de charrette, un pot et j’ai fini par rajouter de la végétation, un sol etc.Il y a peu j’ai visité le très mignon village provençal “Les Matelles” (Pour ceux du sud de la France ahah) et ça m’a vraiment donné envie de faire quelque chose que je qualifierais de médiéval/provençal. D’ou cette architecture arquée, la pierre taillée, les lavandes, lierres et céramique par exemple = )Si vous voulez des compléments d'informations, je vous renvois sur mes réseaux!Mon site: http://juliengalibert.com/fr/2020/11/11/nouvel-asset-3d/] Ma page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign/] Pour les artistes: https://www.artstation.com/artwork/KrgOWy] Surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou des questions ! Je vous répondrais avec plaisir !Bon jeux pour ceux ayant réussis à choper leur console! ^^ Perso je préfère attendre de voir de vrais jeux Next Gen avant que mon coeur chavire pour l'une ou l'autre.