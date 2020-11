Nanatsu no Taizai / Seven Deadly Sins reviendra le 6 Janvier avec sa 4eme saison "Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement", malheureusement toujours animé chez le studio Deen comme pour la 3eme.Le manga lui reviendra le 17 Janvier avec un spin off nommée The Four Knights of the Apocalypse et se concentrant sur le personnage de Tristan