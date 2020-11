Divers

Afin de réduire la taille des emballages et donc son empreinte écologique, la marque à la pomme ne fournit plus de smartphone.Ce mardi lors de sa keynote, Apple en a profité pour effectuer cette annonce : le smartphone ne sera plus fourni dans la boîte des iPhone. En effet, la firme de Cupertino a décidé de ne proposer qu’une simple boite vide. Apple affirme avoir pris cette décision dans l’objectif de réduire la taille des emballages et ainsi diminuer son empreinte écologique.« Dans le prolongement des efforts entrepris pour atteindre nos objectifs en matière environnementale, l’iPhone est désormais livré sans iPhone. Veuillez utiliser votre ancien smartphone déjà en votre possession », indique Apple, sur son site.Source : https://nordpresse.be/apple-tous-les-iphone-desormais-vendus-sans-iphone/