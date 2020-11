Suite aux annonces d'autres insiders , Dusk Golem a souhaité revenir sur l'annonce de Silent Hill PS5 , lui qui avait leaké l'information quand il était encore dans " le game des insiders " . On sait que le jeu pourrait être montré d'ici 1 mois au Game Awards et aujourd'hui DuskGolem pense que le jeu pourrait être révélé à ce moment là même si il pensait plus pour 2021 . Si le titre est bien révélé le 10 Décembre prochain , cela ajouterais encore une grosse IP pour la PS5 en compagnie de Horizon , God of War , Final Fantasy XVI , Ratchet , GT 7, Returnal , Kena et d'autres jeux plus lointain ...