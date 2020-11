Jeux Video

De son côté, Micromania vient de signaler aux clients ayant déjà réservé une Xbox Series avec un acompte de 50 euros qu'ils pourront profiter de l'offre Xbox All Access s'ils en font la demande. Malgré les enjeux techniques, l'enseigne devrait pouvoir communiquer, samedi 7 novembre, un lien permettant aux intéressés de faire une demande de souscription en ligne à ce financement.



Un dossier pourra alors être rempli en ligne. "Si votre dossier est accepté, une confirmation vous sera adressée. Elle vous permettra de venir retirer votre console. Si votre dossier est refusé, votre réservation reste active. Vous pourrez alors venir régler et retirer votre console en magasin comme prévu initialement", peut-on lire sur la FAQ de l'enseigne. Le Xbox All Access ne sera proposé aux autres clients que plus tard.