Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau support sur Gameforever : le légendaire Disc Drive pour la Nintendo 64!Extension de la console, ce projet, resté confidentiel au Japon, sera quasiment mort-né puisque la plupart des jeux en développement seront annulés au profit de la future GameCube.Néanmoins, quelques jeux dignes d'intérêts sortiront, et c'est notamment le cas de de l'expansion de F-Zéro X, que Blondex vous propose aujourd'hui, en avis ET en vidéo sur notre chaîne !(N'hésitez pas à vous abonner, c'est une chaîne collective)

Who likes this ?

posted the 10/30/2020 at 01:36 PM by obi69