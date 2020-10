Sony a entamé des négociations finales pour acquérir le service américain de streaming d’anime Crunchyroll, a appris le Nikkei vendredi, un accord qui pourrait catapulter l’icône japonaise dans une bataille mondiale avec des gens comme Netflix.



Sony pourrait finir par dépenser plus de 100 milliards de yens (957 millions de dollars) sur le streamer américain, gagnant ses 70 millions de membres à travers le monde.



Sony a son propre anime populaire, des titres comme « Demon Slayer » et « Kimetsu no Yaiba », mais a été l’octroi de licences aux services de streaming. Sony Aniplex, le studio derrière « Kimetsu no Yaiba, » a une variété de contenu, y compris les films et la musique, qui est principalement distribué par des entreprises à l’étranger.



Si l’acquisition est réalisée, la concurrence mondiale pour le contenu entre des entreprises comme Netflix et Hulu s’intensifiera.



Crunchyroll a été fondée en 2006 et a son siège à San Francisco. En 2018, AT&T, le géant américain des télécommunications, est devenue sa société mère.



Sony a récemment obtenu le droit exclusif de négocier pour Crunchyroll.



Après l’acquisition de Funimation, un distributeur d’anime, en 2017, Sony a gagné 1 million d’abonnés payants, principalement aux États-Unis, mais s’est heurté à des obstacles à l’expansion de cette clientèle.