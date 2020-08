Une édition Ultimate pour Control, seule à bénéficier de l'option Smart Delivery pour la Next Gen

505 Games et Remedy nous annoncent que sortira le 27 août sur Steam une édition GOTY, ou disons « Ultimate », deavec donc toutes les MAJ inclus mais aussi forcément les DLC, dont le fameux « AWE » et ses liens avec Alan Wake.Une édition Ultimate qui arrivera également sur PlayStation 4, Xbox One et l'Epic Games Store le 10 septembre, et c'est bien de le savoir car une seconde annonce bien plus discrète est tombée : si vous voulez profiter de la future upgrade gratuite pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series X, il faudra obligatoirement cette édition. Pour l'original, ça ne fonctionnera pas. Point.