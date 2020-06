Xbox Series X : Microsoft donne quelques détails sur sur son système Smart Delivery

Microsoft partage une petite vidéo pour revenir sur le système « Smart Delivery » de la Xbox Series X, à savoir un principe de rétrocompatibilité programmé pour être très simple d'accès pour les développeurs (qui peuvent néanmoins choisir de l'appliquer ou non), permettant donc à l'achat d'un jeu Xbox One de pouvoir en profiter ensuite sur Xbox Series X dans une version soit totalement dédiée (donc quand ça ressort parfois en boîte), soit via une version dite pleinement optimisée, ce qui aura un impact sur la résolution et le frame-rate, sans parler des éventuels features type Ray Tracing.Le constructeur ajoute à cela trois points :- Le Smart Delivery est compatible avec les jeux Game Pass (là encore laissé au bon vouloir de chaque développeur).- La compatibilité va dans les deux sens. Si vous achetez Halo Infinite sur SX, vous pourrez (si l'occasion se présente) le télécharger gratuitement sur One.- Même si ça allait de sens, on nous confirme néanmoins que le cross-save sera évidemment au programme.La liste des jeux confirmés Smart Delivery :La liste est amenée à être gonflée, aussi bien pour le lancement de la console que pour les mois qui suivront, et on tient à rappeler que dans certains cas type, le Smart Delivery ne sera pas disponible au lancement pour la bonne et simple raison que CDPR n'aura pas encore terminé la version dédiée. Néanmoins, le jeu devrait être de suite rétrocompatible, mais sans ajout particulier.