Kingdom Hearts III ReMind : trailer et date(s)

On l'attendait pour les Game Awards voir pour le désormais proche State of Play mais c'est finalement dès ce week-end que Square Enix nous fournit le nouveau trailer de, l'extension payante qui dispose même de « deux dates de sortie » : le 23 janvier sur PS4, et seulement le 25 février sur One.Rappel du contenu :- Une extension Re:Mind (stand-alone) avec Roxas, Riku et Aqua jouables.- Un chapitre « Limit Cut » plein de nouveaux boss.- Un épisode spécial (qui aura aussi son ou ses boss).Mais aussi :- Deux nouveaux modes de difficulté.- Nouvelles options du mode photo.