Final Fantasy VII Remake : nouvelle présentation au TGS et retour du mode ATB (en option)

Square Enix en a montré un peu plus sur son, plus grande star de l'actuel TGS (sans surprise dira t-on) avec donc l'annonce d'une sorte de mode ATB pour ceux qui ne veulent pas s'adonner aux joies du véritable action-RPG. Dans les faits, les personnages se déplaceront automatiquement et vous aurez juste à sélectionner les commandes spéciales via un menu à l'ancienne. Pourquoi pas.La démo en place nous montre le boss Aps après la fameuse séquence de Don Cornéo, l'invocation Ifrit (*) qui comme certaines autres seront directement à trouver à Midgar (alors qu'il fallait attendre davantage dans l'original) et enfin le mini-jeu en salle de sport.(*) Dans un soucis d'équilibrage, on ne pourra équiper qu'une seule invocation par personnage.