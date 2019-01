Dragon Ball Project Z se dévoile enfin

C'était l'autre morceau attendu de la nuit et Bandai Namco a donc dévoilé rapidement son(nom provisoire) avec un trailer qui finalement ne montre pas grand-chose.On retiendra que cet action-RPG se consacrera essentiellement à l'histoire de Goku, du début de Dragon Ball Z jusqu'à (au moins) l'arc Freezer, qu'il y aura des phases de déplacement libre, et que les rumeurs étaient vraies sur le développeur, CyberConnect2 en l'occurence.Sortie prévue cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.