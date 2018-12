Granblue Fantasy : des nouvelles du RPG Platinum, et du versus fighting par Arc System Works

Dans un nouveau live event, Cygames a donné des nouvelles de, qui modifie en passant son titre pour se nommer plus simplementExclusivité PlayStation 4 pour l'heure, et développée en collaboration avec les très actifs membres de Platinum Games, ce RPG a donc droit à une fournée de nouveaux visuels ainsi que deux vidéos, l'une servant de petit trailer, l'autre offrant un plus gros aperçu en matière de gameplay.Le lancement est prévu pour un vague 2019 et rappelons que l'éditeur a déjà confirmé que le titre verrait le jour en occident, avec même une traduction FR.- Version PC envisagée.- La partie multijoueur proposera des quêtes plus difficiles, et même de très haut challenge en post-game. Vous ne pourrez en revanche utiliser que les personnages que vous avez débloqués durant l'aventure.Parallèlement, aucune perte de temps n'est effectué sur les projets annexes puisqu'on nous annonce déjà une version dédiée au versus fighting, où Cygames n'a pas été pêché des amateurs puisque faisant appel aux spécialistes d'Arc System Works pour ce futurComme pour le RPG plus haut, c'est prévu uniquement sur PlayStation 4, et pour 2019.