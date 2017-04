Koei Tecmo : d'autres projets Switch à annoncer Koei Tecmo : d'autres projets Switch à annoncer

Koei Tecmo fait preuve d'une certaine activité sur Switch avec déjà deux projets sortis (Romance of the Three Kingdoms XIII et Nobunaga's Ambition SoI), mais également trois officiellement en attente : Fire Emblem Warriors, Nights of Azure 2 et Nobunaga's Ambition : Taishi.



Lors de son rapport fait aux investisseurs, l'éditeur a annoncé ne pas en rester là et a quelques autres projets encore non annoncés sur la machine, notamment dû à son moteur adaptable partout, dont un ou plusieurs en exclusivité. Vous le sentez le « Remaster/GOTY » de Hyrule Warriors ?