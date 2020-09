Joy-Con Drift : l'UFC Que Choisir se résout à porter plainte contre Nintendo Joy-Con Drift : l'UFC Que Choisir se résout à porter plainte contre Nintendo

L'organisme « UFC Que Choisir » avait déjà mis en garde Nintendo sur sa pratique de SAV envers le cas des joy-cons Switch, au point de faire réagir ses derniers qui maintenant vous réparent l'objet à l'œil, sans même prendre en compte le temps de garantie (auparavant, ça pouvait être 40 balles).



Un geste indispensable mais finalement insuffisant pour UFC Que Choisir qui vient d'annoncer avoir porter plainte auprès du Procureur de la République pour la simple raison que si Nintendo a effectivement changé son SAV, rien n'a en revanche été modifié quant à la conception de l'objet aussi bien pour :



- l'usure prématurée des circuits imprimés

- le défaut d'étanchéité autour des sticks



L'organisme accuse donc le constructeur de tentative d'obsolescence programmée et place dans son dossier un rapport effectué auprès des consommateurs : 65% indiquent avoir été victime d'un problème de joy-con moins d'un an après l'achat, dont 25 % dans les 6 premiers mois.



Pour les joueurs actuels, cela ne changera rien (mais vous pourrez toujours les faire réparer gratuitement), mais l'UFC Que Choisir espère maintenant une modification des futurs stocks avec une hausse de la qualité des produits pour enfin limiter un problème qui sévit depuis plus de trois ans.