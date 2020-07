Kickstarter : Eiyuden Chronicle dépasse les 2 millions de dollars (6 nouveaux paliers débloqués)

Les fans decontinuent de hurler leur manque et ça se ressent sur le Kickstarter dequi continue de grimper avec plus de 2 millions de dollars actuellement (1,8 million d'euros), soit plus de 400 % ce qui était souhaité au départ par l'équipe.Quatre paliers avaient été débloqués hier :- Mode Forteresse- Versions consoles- Mini-jeu de cuisine- Mode New Game PlusSix autres l'ont été depuis :- Davantage de moyens mis sur les effets sonores- Localisation en Chine- Système de guilde- Nouveau personnage (101e) : Perrielle- Mini-jeu de pêche- Nouveau personnage (102e) : Yuferius VIID'autres personnages sont en vue pour les prochains paliers, mais aussi un troisième mini-jeu basé sur les combats.La sortie est prévue pour fin 2022 (oui, patience !) sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur le « prochaine console de Nintendo » si tant est qu'elle soit disponible à ce moment. Sinon, cette version attendra son heure.