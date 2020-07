Charts US : The Last of Us II, deuxième meilleur lancement de l'histoire de Sony Charts US : The Last of Us II, deuxième meilleur lancement de l'histoire de Sony

L'institut NPD a livré son nouveau rapport concernant les ventes du mois de juin 2020 aux USA, avec un marché en hausse de 26 % par rapport à 2019, soit 1,2 milliard de dollars engrangés : tout simplement le meilleur mois de juin depuis 2009.



Cela n'empêche pas de constater un nouveau recul des ventes hardware, toujours à cause de la fin de génération qui permet à la Switch de se maintenir largement première, comme chaque mois depuis début 2019.



Les trois principales choses à retenir de ce rapport sont donc :



- The Last of Us II évidemment, meilleur lancement de l'année (*) et deuxième meilleur lancement dans l'histoire de Sony, juste derrière Spider-Man.

- Persona 4 Golden qui fait son retour à la 18e place grâce à la sortie Steam.

- Le méga-bond de Ring Fit Adventure : il était 835e en mai.



(*) La médaille du meilleur lancement de l'année peut difficilement trouver son élu : The Last of Us II inclus ici les ventes dématérialisées, contrairement à Animal Crossing sorti en plein coeur de la pandémie, et qui a battu des records sur l'eShop dont Nintendo ne livre pas les données.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUIN 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. The Last of Us : Part II

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. Animal Crossing : New Horizons

4. Grand Theft Auto V

5. Mortal Kombat 11

6. Red Dead Redemption II

7. Ring Fit Adventure

8. NBA 2K20

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Minecraft Dungeons



11. Super Smash Bros Ultimate

12. Rainbow Six Siege

13. Minecraft PS4

14. Zelda : Breath of the Wild

15. Star Wars Jedi : Fallen Order

16. Borderlands 3

17. Need for Speed Heat

18. Persona 4 Golden

19. Bob l'Éponge : Battle for Bikini Bottom

20. Assassins Creed Odyssey





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. The Last of Us : Part II (N)

4. Final Fantasy VII Remake (-1)

5. Grand Theft Auto V (-1)

6. NBA 2K20 (-1)

7. Dragon Ball Z Kakarot (-1)

8. MLB : The Show20 (-1)

9. Resident Evil 3 Remake (-1)

10. Madden NFL 20 (-1)



Viré du classement :

- Red Dead Redemption II