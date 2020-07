[Rumeur] Microsoft également candidat pour racheter Warner Bros Interactive (et ses studios) [Rumeur] Microsoft également candidat pour racheter Warner Bros Interactive (et ses studios)

Nous savions, du moins selon les bruits de couloir (un vrai vacarme) que Warner Bros Interactive était sur le point d'être mis en vent au plus offrant, avec plusieurs représentants intéressés dont Take-Two, Electronic Arts et Activision. Et on en rajoute donc une couche aujourd'hui en apprenant via le site éco-techno The Information (relayé par Geoff Keighley) qu'un certain Microsoft se serait également assis à la table des négociations.



Pour rappel, l'achat de Warner Bros Interactive permettrait de faire une razzia sur un paquet de studios (Warner Montréal, NetherRealm, Traveler's Tales, Rocksteady…) MAIS pas sur toutes les licences : autant du Mortal Kombat, ça devrait normalement être inclus dans le deal, autant les franchises DC resteraient elles entre les mains de la maison-mère, donc réclamant à l'acquéreur de négocier chaque nouveau projet.