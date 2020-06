Charts Japon : sur Switch, Xenoblade Chronicles fait son meilleur démarrage

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 au 31 mai 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.En mettant de cotéqui approche des 5 millions etqui évolue au gré de ses stocks (+236 % cette semaine), la principale entrée de la semaine, c'est donc la version Switch dequi fait la meilleure entrée pour cet épisode : au-dessus de la version Wii (80.000) et le double de celle sur 3DS.Cette nouvelle édition est d'ailleurs légèrement devant(85.000) et en sachant queavait démarré à 97.000, il est fort possible qu'avec la part du dématérialisé, nous tenions le meilleur lancement de l'histoire de la série.Et du coté du hardware, si la PS4 s'offre une remontée minime mais néanmoins notable après plusieurs semaines de chute, c'est toujours la Switch qui mène la danse au Japon, se permettant de doubler son quota par rapport à la semaine dernière, pour désormais espérer les 14 millions LTD juste avant l'été.