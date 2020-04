[Rumeur] D'autres infos sur Resident Evil 8 [Rumeur] D'autres infos sur Resident Evil 8

Les rumeurs continuent autour de Resident Evil 8 et c'est cette fois les sources du site BioHazardCast qui parlent, rebondissant d'ailleurs sur les précédents propos de Dusk Golem, mais ajoutant quelques informations d'importance :



- Le titre complet serait « Resident Evil Village » (le « VIII » s'incrustant dans le dernier mot).

- Se déroulera comme son nom l'indique dans un village (montagneux), en Europe.

- Chris tiendra un rôle beaucoup plus central que dans le VII.

- Retour d'Ethan et Mia, qui ont maintenant un enfant.

- Beaucoup d'éléments type hallucinations.

- Intégration de « sorcière » dans le bestiaire (le terme reste vague).

- Retour à un inventaire plus proche de RE4.

- Le lancement tomberait bien au premier trimestre 2021.



Rappelons en outre que le lancement se fera en cross-gen : PC, PlayStation 4, Xbox One mais également PlayStation 5 et Xbox Series X.