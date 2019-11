[Rumeur] Le X019 verra les annonces de nouvelles licences de la part de Rare et Obsidian [Rumeur] Le X019 verra les annonces de nouvelles licences de la part de Rare et Obsidian

Le X019 se tiendra demain et si l'on sait qu'il y aurait des annonces concrètes, l'insider ZhugeEx vient de donner une sérieuse raison de ne pas rater l'event : nous devrions avoir droit aux annonces de nouvelles licences de la part de Rare et Obsidian. Autant dire qu'on parle de bon teasing pour la Next Gen.



Qui plus est, outre ce qui tient du Game Pass et du xCloud, le show sera l'occasion d'avoir des dates de sorties fermes pour Wasteland 3, Minecraft Dungeons et Bleeding Edge.





UPDATE :

- Aaron Greenberg fait en revanche savoir (pour éviter les déçus) que la Scarlett ne sera pas évoquée demain, la Next Gen devant être dévoilée l'année prochaine.