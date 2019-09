Sony (SIE) rejoint l'alliance ''Playing for the Planet'' et prend de premiers engagements Sony (SIE) rejoint l'alliance ''Playing for the Planet'' et prend de premiers engagements

La branche PlayStation de Sony annonce rejoindre l'alliance « Playing for the Planet » des Nations Unies, donc prête à prendre des engagements formels pour contribuer à l'effort pour l'avenir de la planète. Concrètement, SIE déclare en premier lieu que l'architecture de la PlayStation 4 est plus économique que ce qu'elle devait être au départ, leur ayant permis niveau émissions de carbone d'éviter jusque là 16 millions de tonnes métriques, et potentiellement 29 millions d'ici la prochaine décennie (mine de rien, c'est l'équivalent des émissions de CO2 de la totalité du Danemark).



Pour aller plus loin, Sony s'engage notamment à pousser la chose avec la future PlayStation 5 qui, on nous l'assure, aura déjà une consommation énergétique en veille largement inférieure à celle de la PlayStation 4 : si au moins un million d'utilisateurs utilisent l'option, cela permettra d'économiser l'équivalent de la consommation électrique de 1000 foyers américains.



Au-delà du hardware, le software sera également impacté à sa mesure, avec notamment des travaux conjoints avec quelques grands spécialistes pour les studios qui souhaiteraient inclure des thèmes sur le développement durable dans leurs productions, sans parler de possibles applications pour le PlayStation VR.