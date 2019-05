God of War a aussi dépassé les 10 millions

Aprèsen février dernier, c'est au tour dede dépasser le cap des 10 millions de ventes depuis son lancement en avril dernier, comme vient de l'annoncer le boss de Sony Interactive Entertainment (Jim Ryan donc).Le titre avait déjà dépassé les 3 millions en autant de jour, pour atteindre les 5 millions un mois après sa sortie. Un petit tour dans le graphique ci-dessous permet de constater qu'il s'agit évidemment du plus gros succès de la franchise, et que la PS4 tout comme l'explosion du dématérialisé (avec les soldes juteuses qui vont avec) permettent à certaines franchises de toucher les plus belles hauteurs : la version PS4 dea également dépasser les 10 millions, tandis quedoit visiblement tourner autour des 14 millions.