Sony ouvre sa filiale PlayStation Productions, consacrée aux adaptations ciné et séries TV Sony ouvre sa filiale PlayStation Productions, consacrée aux adaptations ciné et séries TV

Beaucoup d'entreprises du domaine JV souhaitent se lancer dans le cinéma, généralement sans grand succès, et Sony n'est pas en reste avec un paquet d'arlésiennes (des Uncharted et Gran Turismo annoncés depuis des plombes, et jamais sortis), mais également de vrais échecs critiques (Ratchet & Clank).



Mais tout est visiblement en train de changer : Sony Interactive Entertainment annonce officiellement la création de « PlayStation Productions », une filiale 100 % dédiée aux adaptations cinémas et séries TV de leur porte-feuille de licences.



Une nouvelle entitée dirigée par Asad Qizilbash et supervisée par Shawn Layden qu'on ne présente plus, qui sera évidemment en lien avec Sony Pictures et qui travaille déjà sur une première série de projets encore non dévoilés.



Propos de Layden rapportés à Hollywood Reporter :



« Nous avons 25 ans d'expérience dans le développement software. 25 ans à créer des franchises et des histoires. Nous pensons que le moment est venu pour examiner de nouvelles opportunités médiatiques pour le cinéma, la télévision et la VOD, afin de donner une nouvelle vie à notre monde. »



Qizilbash déclare de son coté avoir commencé à discuter avec des scénaristes et réalisateurs depuis bientôt deux ans afin de comprendre tous les enjeux de ce secteur. Shawn Layden ajoute enfin avoir une certaine admiration pour ce qu'a réussi à faire Marvel en adaptant ses franchises au cinéma :



« Ce serait prétentieux de dire que nous allons suivre leurs traces, mais nous nous en inspirons clairement. »