Cloud Gaming : Sony souhaitait d'abord le deal avec Amazon, avant de se tourner vers Microsoft

Ce fut l'une des plus grosses annonces de la semaine dernière : Microsoft et Sony ont signé un deal majeur qui permettra au second d'exploiter à l'avenir les serveurs Azure pour tout ce qui tient des services IA & Cloud (pour le PS Now, entre autre) tandis que Microsoft bénéficiera de son coté de certains points technologiques propres au constructeur japonais pour continuer d'améliorer sa filiale de plus en plus porteuse.



Un choix qui a permis à Sony de décoller en bourse (presque 10 % de plus après l'annonce) tandis que de nouveaux détails émergent du coté des sources de Bloomberg, notamment le fait que l'entreprise avait envisagé un temps de se tourner vers Amazon sans finalement trouver d'accord commercial. Les discussions ont donc débuté avec Microsoft dès 2018 et dans le plus grand secret qui soit afin d'éviter toutes fuites, et ce n'est pas peu dire : même la branche PlayStation n'était pas au courant du partenariat en cours. On comprend donc pourquoi Mark Cerny était si évasif sur le sujet Cloud lorsqu'il a commencé à parler PlayStation 5 il y a quelques semaines.



Dernier point et pas des moindres : selon l'insider David Gibson, donc les propos ont été relayés sur Resetera, Nintendo envisagerait également de se tourner à l'avenir vers le Microsoft Azure pour offrir son propre service streaming, au départ dans un nombre limité de régions (au moins Japon et USA en tout cas).