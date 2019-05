Platinum Games prépare ses propres licences Platinum Games prépare ses propres licences

Dans une petite interview accordée au site VideoGamesChronicle, Atsushi Inaba a livré quelques indices sur l'avenir de Platinum Games, réimposant le fait que le studio compte toujours se lancer dans le développement de franchises maisons (tout ce qu'a fait Platinum jusqu'à présent appartient à des éditeurs tiers).



Deux premiers projets encore non annoncés sont en cours, dont l'un est décrit comme suit :



« Nous sommes en train de créer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Je sais que beaucoup disent ce genre de chose, mais le jeu sur lequel nous travaillons est vraiment unique. »



Une volonté qui fait évidemment écho aux vieilles frustrations de certains membres de Platinum, notamment Hideki Kamiya qui a longtemps souhaité pouvoir faire des suites pour Okami et Viewtiful Joe, chose impossible sans l'accord de Capcom.



« C'est un vrai problème. Désormais, nous voulons arriver au point où l'auto-édition nous permettra de posséder nos licences et d'en faire ce que nous voulons, y compris des suites. Plus vite nous aurons cette liberté, mieux ce sera pour nos créateurs. »



Pour autant, Platinum Games continuera de prendre des commandes intéressantes auprès des tiers, comme actuellement Nintendo pour les cas Bayonetta 3 et Astral Chain, ou encore Square Enix avec le mystérieux Babylon's Fall.