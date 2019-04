Charts US : la Switch continue de mener + entrées de The Division 2, Sekiro et DMC5

L'institut NPD vient nous livrer son nouveau gros rapport sur le marché US avec les résultats de mars, un mois assez riche mais où l'on continue de sentir la douce fin de génération : les ventes hardware et software sont en légère baisse malgré de belles cartouches.Coté Hardware :Du coup, c'est sans surprise la Switch qui valide une nouvelle fois sa place sur le trône, dépassant déjà le million sur l'année, devant les deux concurrentes qui accusent un recul loin d'être critiquable vu l'âge de chacune. A voir tout de même si le prochain rapport bouleversera tout cela, autant du coté de la PS4 (lancement de) que de la One (sortie du modèle All-Digital).Coté Software :fait le deuxième meilleur démarrage de l'histoire de From Software (après).a rapporté davantage à son lancement que tout autre jeu de baseball jusqu'à présent.est le sixième meilleur démarrage de l'histoire d'Ubisoft, donc tout de même loin derrièremême s'il faut prendre en compte que pour ce dernier, les ventes PC étaient comptabilisées (Steam) contrairement à(les données Epic Games Store ne sont pas encore livrées).fait moins que le quatrième épisode, malgré une belle performance au niveau mondial.1. The Division 22. Sekiro : Shadows Die Twice3. MLB19 : The Show4. Devil May Cry 55. Super Smash Bros. Ultimate6. Red Dead Redemption II7. NBA 2K198. Grand Theft Auto V9. Yoshi's Crafted World10. Call of Duty : Black Ops IV11. Anthem12. Mario Kart 8 Deluxe13. Jump Force14. New Super Mario Bros. U DX15. Far Cry : New Dawn16. Minecraft17. Battlefield V18. The Legend of Zelda : Breath of the Wild19. Borderlands Remaster20. Assassin's Creed Odyssey1. Kingdom Hearts III (=)2. The Division 2 (N)3. Anthem (-1)4. Resident Evil 2 (-1)5. Red Dead Redemption II (=)6. Jump Force (-2)7. Super Smash Bros. Ultimate (-1)8. Sekiro : Shadows Die Twice (N)9. Call of Duty : Black Ops IV (-2)10. New Super Mario Bros. DX (-2)Viré du top 10 :et