Square Enix souhaite un record de bénéfices pour la prochaine année fiscale

Kingdom Hearts III a beau avoir réussi son coup (5 millions d'unités livrées en une semaine), on a vu il y a quelques heures que c'était loin d'être le cas de Just Cause 4 comme Shadow of the Tomb Raider et à moins d'une surprise, ce n'est pas Left Alive qui bouleversera le CA de Square Enix pour cette année fiscale.



Qu'importe. L'éditeur rassure déjà les actionnaires sur la prochaine année fiscale (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) en annonçant un objectif record du coté des bénéfices opérationnelles, donc supérieur aux trois précédentes années qui ont vu arriver coup sur coup Final Fantasy XV, Dragon Quest XI et Kingdom Hearts III.



Même si Yosuke Matsuda tient à dire que les choses peuvent évoluer en fonction du développement des différents projets, on s'attend donc à du très lourd qui devrait apparemment être annoncé « d'ici l'E3 2019 », vu que les seules choses connues pour le moment sont la version Switch de Dragon Quest XI et le lancement occidental de Dragon Quest Builders 2 (ainsi que divers portages types FFXII sur One & Switch).



Tous les regards sont évidemment tournés vers Final Fantasy VII Remake et/ou le projet Avengers, tandis qu'on n'oubliera pas les possibilités d'un nouveau remake de Dragon Quest (le III ?).



Enfin, l'éditeur annonce une restructuration de son organigramme : les 11 divisions vont en partie se fusionner pour ne faire que 4, et ce afin d'optimiser l'efficacité des divers chantiers.