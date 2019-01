Smash Bros Ultimate : la Plante Piranha dispo

Petit point suivi pouret. Le premier accueille sa MAJ 2.0.0 avec une masse de réajustements, la possibilité de jouer aux défis des esprits jusqu'à 4 (attention : si un seul perd, il faut recommencer), l'ajout de cinq nouveaux esprits justement, mais aussi et surtout la Plante Piranha qui intègre enfin le casting avec son stage et ses quelques musiques.Le personnage est gratuit pour tous les joueurs jusqu'à demain soir. Si en revanche, vous faîtes partie des retardataires qui achèteront le jeu le mois prochain (ou qui ont bêtement oublié d'enregistrer leur cartouche dans le dashboard), il faudra attendre un futur DLC payant.Parallèlement,ajoutera Boom Boom dans son roster avec le même principe que d'habitude : vous le débloquerez en participant à un tournoi en ligne durant tout le mois de février, et si vous n'avez pas le courage d'affronter les gros joueurs, le personnage sera automatiquement ajouté pour tous dès le 1er mars.