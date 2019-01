Bilan 2018 : en Espagne, la PlayStation 4 toujours pas inquiétée par la Switch Bilan 2018 : en Espagne, la PlayStation 4 toujours pas inquiétée par la Switch

Dans la bataille qui a opposé PlayStation 4 et Nintendo Switch, chacune a validé sa domination sur tel ou tel territoire en 2018. Et là où la dernière de Nintendo a pu se poser sur le trône aux USA, au Japon et en France, la désormais âgée PS4 ne compte pas se faire piquer chacun de ses pions puisque, après le Royaume-Uni, c'est maintenant en Espagne que la console repart vainqueur avec une très grosse marge.



1) PlayStation 4 : 650.000

2) Nintendo Switch : 390.000

3) Nintendo 3DS : 75.000

4) Xbox One : 73.000



Selon le groupe Vandal qui s'est chargé de rapporter ces données, la Switch a tout de même dominé à noël grâce au combo Pokémon/Smash, mais elle a payé le prix du manque de cartouches porteuses pendant le premier semestre, laissant la PS4 prendre une avance irrattrapable. En outre, on apprend que cette dernière est sur le point de rattraper le total de la PS3.