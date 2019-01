Charts US : la Switch au sommet en décembre + bilan de l'année 2018 Charts US : la Switch au sommet en décembre + bilan de l'année 2018

L'institut NPD rend son rapport US qui inclus les données de décembre mais également le bilan de 2018 qui a connu une belle embellie, en faisant pour le marché hardware la meilleure année depuis 2009.



Et c'est d'ailleurs la Switch qui repart avec la couronne de la console la plus vendue de l'année, devançant la PlayStation 4 dans la dernière ligne droite grâce à un prodigieux mois de décembre : 1,77 millions de consoles vendues, soit à elle seule mieux que les deux « pures » consoles de salon.



1. Nintendo Switch : environ 1.770.000 ventes (5,634 millions sur l'année)

2. Xbox One : environ 920.000 (4,327 millions)

3. PlayStation 4 : environ 800.000 (5,36 millions)

4. Nintendo 3DS : environ 336.000



A noter que :

- La Switch effectue donc le meilleur mois de décembre pour une console depuis le début de cette génération.

- Aidé par la forme du modèle X, la Xbox One se permet de faire une meilleure année qu'en 2017.

- A contrario, même si la PS4 reste devant sa principale rivale, elle atteste du pire mois de décembre depuis son début de carrière.



La petite anecdote bonus : en décembre, il s'est vendu moins de PS Classic (pourtant son mois de sortie) que de NES Classic. Voilà



Coté software, c'est évidemment Super Smash Bros Brawl qui remporte la mise en devenant le meilleur lancement de l'histoire du jeu vidéo pour une exclusivité (autant en CA qu'en unités vendues), même s'il faut prendre en compte que le statut est relatif quand on analyse les données NPD. Ces dernières indiquent en effet les chiffres du premier mois sur le marché, mais tous les représentants ne sont pas sortis en début de mois pour valider un grand nombre de semaine. Par exemple, si Smash Bros Ultimate fait 3,6 millions en 5 semaines recensées, Halo 3 (à la deuxième place) fait 3,3 millions… mais en seulement 2 semaines.





CLASSEMENT DÉCEMBRE 2018

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Super Smash Bros. Ultimate

2. Call of Duty : Black Ops 4

3. Red Dead Redemption 2

4. Battlefield V

5. NBA 2K19

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Madden NFL19

8. Super Mario Party

9. Pokémon Let's Go Pikachu

10. Spider-Man



11. Assassin's Creed Odyssey

12. Pokémon Let's Go Evoli

13. Super Mario Odyssey

14. Zelda : Breath of the Wild

15. Just Cause 4

16. FIFA 19

17. GTA V

18. Minecraft

19. Spyro Reignited Trilogy

20. Fallout 76





CLASSEMENT 2018

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Red Dead Redemption 2 (+1)

2. Call of Duty : Black Ops 4 (-1)

3. NBA 2K19 (=)

4. Madden NFL19 (+1)

5. Super Smash Bros. Ultimate (N)

6. Spider-Man (=)

7. Far Cry 5 (-3)

8. God of War (-1)

9. Monster Hunter World (-1)

10. Assassin's Creed Odyssey (=)



Sorti du classement : GTA V (et ouais)