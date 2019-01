Charts Japon : très bon retour d'Ace Combat

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 janvier 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Les félicitations s'imposent pour: il faut retourner à l'époque PlayStation 2 et plus particulièrement le quatrième épisode pour retrouver d'aussi bons chiffres, puisque le lancement est même meilleur que celui de(170.000 à l'époque). On peut donc dire sans mal que la série est remise sur de bons rails, au contraire dedu même éditeur qui a mal vécu son passage dans les charts.Coté Hardware :Cette sortie majeure ne change pas la situation de la PS4 qui continue de baisser pour se rapprocher de la barre des 15.000, laissant à la Switch toute occasion de réduire l'écart total. Mais une fois de plus, le prochain compte-rendu devrait possiblement apporter un peu de changement, même temporaire.Les gros jeux du prochain rapport :(PS4, One)(PS4, One)