Officiel : Microsoft a racheté Obsidian et InXile Officiel : Microsoft a racheté Obsidian et InXile

C'était attendu : Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, South Park, Alpha Protocol, Star Wars KOTOR 2) fait désormais partie des studios Microsoft, mais ce n'est pas tout puisque le constructeur vient d'annoncer avoir également récupérer le studio InXile, autre tête dans le monde du RPG occidental puisque auteur de Wasteland 2.



On ignore d'ailleurs ce qu'il adviendra de la version PlayStation 4 de Wasteland 3, le jeu étant prévu pour la fin d'année prochaine.



Bref, dans les deux cas, des studios reconnus qui depuis quelques années ne survivaient que grâce aux financements participatifs, et qui peuvent enfin se reposer financièrement sur une large épaule, avec on nous le répète une liberté totale de création.



Les différents studios de Microsoft à ce jour :



- 343 Industries

- Playground Games (2 studios)

- Turn10

- The Coalition

- Rare

- Ninja Theory

- Mojang

- The Initiative

- Undead Labs

- Compulsion Games

- Obsidian Entertainment

- InXile Entertainment