[UP] Dragon Quest XI (enfin) annoncé en occident !

Une fois de plus, Yuji Horii monte lui-même au crachoir pour parler de sa franchise et annonce donc officiellement quesortira en occident (qui en doutait ?), avec le sous-titrePas de date mais le jeu est en cours de localisation avec au moins cinq langues, dont l'anglais (et on imagine le français).- Square Enix précise que ça sortira chez nous en 2018.- La vidéo d'annonce :