Quelques informations de Playstation Mag UK:

- Godfall est une exclusivité console PS5, pas de PS4, ni de cross gen. Conçu pour fonctionner sur PS5



- La PS5 permet à Godfall de se jouer comme aucun autre jeu grâce au CPU et au GPU PS5



- Développé par une équipe de 75 personnes



- c'est un mix de Monster Hunter World en termes de gameplay, avec des éléments de Dark Souls en combat.



- Certains anciens membres de l'équipe de Destiny 2 sont impliqués.



- Le jeu récompense le jeu agressif. Les combats sont basé sur le timing afin de faire le maximum de dégâts



- Le style visuel et la construction du monde sont influencés par Les Archives de Roshar, la Première Loi et Fondation qui sont des séries littéraires.



- Les retours sont positifs autour de l'animation



- Des décors "high fantasy" divisé en éléments Eart, Air, Fire et Spirit



- Vous êtes l'un des derniers Chevaliers de l'Ordre chargé de mettre fin à un événement apocolyptique



- Au début du jeu, vous définissez une classe basée sur le type d'armure = 3 ensembles à choisir. Beaucoup de personnalisation à débloquer au fur et à mesure de votre progression





- des boss conçus pour repousser plusieurs personnes à la fois. En coopération, les boss peuvent vous éliminer tous les deux



- Un jeu basé sur un gameplay drop and drop out comme Destiny et Monster Hunter World avec une forte influence de Dark Souls



Ce sont tous les points majeurs.

Quelques informations plus anciennes de PSLS:

- Tous les joueurs ont des attaques à distance à leur disposition, mais limitées par des temps de recharge ou des charges. L'objectif de Godfall est de resserrer le cercle de combat pour les combats en mêlée. Les joueurs auront toujours deux armes de mêlée principales pour basculer entre pendant une mission, dont aucune n'est exclusivement à longue portée dans sa conception.



- Nous avons un large éventail de classes d'armes allant des petites et agiles aux lourdes et puissantes. Les joueurs collectent de puissants ensembles d'armures anciennes appelés Valorplates, qui contiennent une myriade d'emplacements pour que les joueurs puissent insérer de puissants améliorations qui influencent votre style de jeu. Par exemple, vous pouvez ajouter une de ses améliorations dans votre plaque de Valorlate qui vous soigne, vous et vos alliés, chaque fois que vous touchez le point faible d'un ennemi pour sa survie, ou vous pouvez insérer une autre augmentation qui invoque des projections magiques mortelles qui ciblent les ennemis proches pour leur infliger des dégâts d'AoE chaque fois que vous touchez un point faible.



- Le SSD exceptionnellement puissant de la PlayStation 5 offre un nouveau niveau de détail pour chaque objet individuel ainsi qu'un chargement sans faille de l'expension notre monde. Nos combats étant de nature kinesthésique, les "déclencheurs adaptatifs" et le feedback haptique de la nouvelle manette rendront le combat instantané exaltant et viscéral..