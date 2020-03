Le numéro d'aujourd'hui de Weekly Famitsu comprenait une interview sur Granblue Fantasy avec le producteur Yuito Kimura et le réalisateur Tetsuya Fukuhara, qui a parlé de l'avancée du développement de Granblue Fantasy Relink et pas que...:

- Kimura-san a mentionné que le développement se déroule tranquillement. Bien qu'il ne puisse pas fournir de détails spécifiques, le jeu a progressé au point qu'il est amusant d'y jouer, et si le développement continue à se dérouler aussi bien qu'aujourd'hui, il pense que l'équipe sera en mesure de livrer un jeu qui plaira aux fans.



- Il a également confirmé que Cygames avait un objectif défini pour une fenêtre de publication, en interne.



- Les deux développeurs se demande également s'il pourrait y avoir plus de jeux utilisant l'IP Granblue à l'avenir.



- Kimura-san a mentionné qu'il y a des jeux qu'ils voudraient faire, donc il espère que cela arrivera à un moment donné.



- Fukuhara-san a également confirmé qu'il avait des idées, mais malgré le fait que Granblue Fantasy Versus soit sorti , le développement des majs et des DLC se poursuivra pendant encore un certain temps. En plus de cela, il y a le développement de Relink, il aimerait donc se concentrer sur ces deux jeux en priorité.



- Kimura-san a ajouté que Relink n'est pas un jeu facile à développer, donc il n'y a pas grand chose qui puisse être fait en parallèle avec lui. Cela étant dit, il aimerait travailler sur un jeu casual pour la franchise.

Granblue Fantasy Relink sortira sur PS4 et Cygames parle également d'une possible sortie PS5. Le jeu n'a toujours pas de date.