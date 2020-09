Accompagné par de nombreux reports, liés au rachat de la Fox par Disney, à des raisons créatives ou au confinement, Les Nouveaux Mutants est presque plus intéressant à présenter en école de cinéma sur tout ce qui peut arriver à un projet, qu’il ne l’est en tant que film simple!Spin-off d’une saga terminée (et qui était un peu à bout de souffle à ce moment, le dernier opus étant Dark Phoenix qui était… voilà), prévu pour être le premier opus d’une trilogie qui ne verra probablement jamais le jour, c’est un peu l’ultime souffle de vie de la saga X-Men telle que nous l’avons connu jusqu’ici. Mais est-ce que la saga part en beauté, ou retombe comme un soufflé ?

posted the 09/03/2020 at 12:01 PM by greil93