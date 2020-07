Scott du magasin 5903



Q - Est-il possible de tuer discrètement tous les ennemis du jeu en plus de certains boss? Je suis un grand fan de furtivité dans les jeux!



SP - Vous seriez invités à essayer! Mais certains ennemis sont trop forts pour être tués lors d'une seule tentative d'assassinat et continueront de riposter. Si vous faites attention, la plupart des ennemis peuvent être abattus furtivement ... mais assurez-vous de ne pas alerter leurs amis!



Q - Ghost of Tsushima a une esthétique vraiment cool et un design vraiment génial qui ressemble à celui conçu par de vieux films de samouraïs. Quels films ont été l'inspiration ou ont été utilisés pour aider à modéliser le jeu?



SP - Les trois films qui ont eu le plus d'influence étaient ... Les Sept Samouraïs (réalisé par Akira Kurosawa) Ce film a défini nos attentes sur ce qu'étaient les samouraïs. Des guerriers nobles et discrets qui étaient prêts à risquer leur vie de façon désintéressée pour le bien des autres. Yojimbo (également réalisé par Akira Kurosawa) Ce film résume parfaitement le fantasme d'être un samouraï errant. Voyager de ville en ville, résoudre des problèmes avec un esprit et un bras d'épée solide. 13 Assassins (réalisé par Takashi Miike) Ce film a préparé le terrain pour la façon dont nous construirions le combat à l'épée dans notre jeu. Le ton de ce film est granuleux et sanglant, mais jamais exagéré dans la façon dont il traite la violence.



Q - En tant que fan non seulement de bons jeux mais aussi de bons doggos, pourrons-nous caresser un chien dans le jeu?



SP - Vous pouvez caresser un renard.



Q - Quel a été le plus grand défi pour l'équipe qui a estimé qu'elle devait faire "juste ce qu'il faut" pour que Ghost of Tsushima soit un succès ?



SP - Nous avons décidé de faire un jeu sur un samouraï errant dans le Japon féodal. Pour donner vie à ce fantasme, nous savions que nous devions nous battre avec un sentiment de katana juste. Tirer votre épée et regarder un adversaire est le moment où le jeu se cristallise en une pure expérience de samouraï.



Q - Quelle est la première chose dont vous vous souvenez pendant le développement qui vous a vraiment fait acheter votre propre jeu? Pas de spoilers bien sûr, mais y a-t-il eu ce genre de moment?



SP - Au début de la production, nous avons fait une démo où vous jouiez en tant que samouraï chevauchant des collines herbeuses. La musique sombre grossit alors que vous galopiez le long de maisons passées incendiées par les Mongols. C'est à ce moment que, en tant que joueur, j'ai ressenti quelque chose. J'étais présent sur le moment, je ne jouais pas à un jeu.



Q - Quel a été votre moment le plus émouvant pour que ce jeu devienne réalité?



SP - C'était incroyablement émouvant de se tenir sur la plage Komoda de Tsushima où 80 samouraïs se sont battus pour défendre leur maison lorsque les Mongols ont envahi en 1274. Cela a fait une profonde impression sur tous ceux qui nous ont rendu visite.



Q - Une tonne d'associés du magasin mouraient d'envie de connaître la question suivante: Y a-t-il un quelques chose pour être des Easter eggs de Sly Cooper ou Infamous que nous rencontrerons pendant que nous jouerons au jeu?



SP - Si vous savez quoi chercher, il y a quelques Easter eggs rusés et infâmes cachés dans le jeu.



Q - Quels jeux d'action vous ont inspiré lors de la création du combat pour Ghost of Tsushima?



SP - Je dirais que les deux jeux ayant le plus d'impact sont Red Dead Redemption et Breath of the Wild. Red Dead Redemption a fait un travail fantastique en donnant aux joueurs la liberté de vivre la vie d'un comboy dans le far west. Nous voulions faire la même chose avec un samouraï au Japon féodal. Breath of the Wild nous a montré le pouvoir de la curiosité et de la découverte, quelque chose que nous avons pris à cœur lors de la conception de tous les coins cachés de Tsushima.



Q - Comment avez-vous décidé du nom de Ghost of Tsushima pour le titre de ce jeu et d'autres noms de titres ont-ils été pris en compte?



SP - Ce jeu concerne un samouraï qui doit casser son code et devenir «le fantôme» afin de protéger sa maison, Tsushima, des envahisseurs mongols. Ghost of Tsushima est un titre qui dit tout. Nous avons tourné autour d'autres noms pour le jeu, mais la puissance du nom de l'île était trop forte pour ne pas être incluse. À la fin de la journée, le joueur apprend vraiment à connaître et à prendre soin de l'île de Tsushima, elle devait être dans le titre.



Q - Quels types d'options d'accessibilité seront présents dans Ghost of Tsushima? Le jeu sera-t-il limité aux défis de type Souls ou aura-t-il des options évolutives similaires à Jedi: Fallen Order et The Last of Us Part 2?



SP - Nous avons des paramètres de difficulté de base afin que vous puissiez vous adapter au type d'expérience que vous souhaitez. Nous avons également une page d'options d'accessibilité avec quelques autres variables à modifier.



Q - Je sais que nous avons plusieurs looks d'armure avec des statistiques, je me demandais s'il y aurait plusieurs épées avec des statistiques liées ou ce serait comme d'autres jeux où ce n'est que la seule épée depuis le début Du jeu? J'ai hâte de prendre des vacances pour jouer à ça!



SP - L'arme de mêlée de base de Jin est son Katana, également connu sous le nom de Sakai Storm. C'est une partie importante de son héritage et de l'histoire, alors nous avons construit notre combat pour le centraliser. Vous pouvez y mettre diverses options esthétiques pour vous l'approprier, mais c'est toujours le Sakai Steel. Cependant, il existe diverses autres armes pour augmenter votre style de jeu comme Tanto, divers arcs, kunai et bombe fumigène pour n'en nommer que quelques-unes.



Q - Pouvez-vous utiliser des katanas à double usage comme Miyamoto Musashi?



SP - Non, Jin a été formé pour se battre avec une seule épée dans un style traditionnel. Mais lorsque les Mongols envahissent, il se retrouve souvent radicalement en infériorité numérique; Pour égaliser les chances, il commence à utiliser des armes lancées au milieu d'un combat, mélangeant des attaques à distance et à bout portant avec des résultats mortels.



Q - Le cheval est-il uniquement destiné aux voyages ou y aura-t-il également des combats à cheval?



SP - Jin peut absolument attaquer à cheval, mais il est le plus fort en se tenant debout sur ses deux pieds.



Q - Avec quelle liberté Jin peut-il basculer entre les styles de jeu Ghost et Samurai? Et les styles de jeu changent-ils en fonction de la mission / quête que vous effectuez? PS est fan depuis Sly Cooper!



SP - Le choix entre se battre en tant que samouraï ou fantôme n'est pas binaire. Au lieu de cela, les joueurs ont toujours le choix d'utiliser leur épée dans un assaut direct ou d'utiliser des tactiques furtives. Les joueurs peuvent se fondre entre ces deux styles de combat comme bon leur semble.



Q - Dans le gameplay qui a été montré jusqu'à présent, il semble que la plupart des ennemis puissent être vaincus en un seul coup d'épée. Est-ce dû à un système basé sur le niveau (ennemis non blindés vs blindés) ou à la progression des armes? ou pour le réalisme?



SP - Nous avons décidé de traduire le sentiment du combat de films de samouraïs dans un format interactif, pour ce faire, nous avons finalement trouvé deux règles fondamentales. Tout d'abord, honorez la létalité de l'épée. Quelques coups avec la lame devraient tuer un homme (que ce soit le héros ou le méchant). Deuxièmement, un samouraï devrait être immobile, ne se déplaçant qu'avec une précision rapide pour effectuer ces frappes mortelles.



Q - Sucker Punch a une longue histoire de grands jeux en monde ouvert. Quelle a été la plus grande leçon apprise lors du développement du monde de Ghost of Tsushima?



SP - La plus grande leçon apprise est que tout ne doit pas être rempli d'action à chaque instant. Profitez de la campagne, cherchez des secrets, peut-être lancez-vous dans une bagarre, écrivez un haïku ... Profitez de jouer avec Jin en vous aventurant dans sa maison de Tsushima.



Q - Dans quelle mesure la conception originale du personnage principal apparaît-elle par rapport au produit final?



SP - Jin Sakai, notre héros, n'a pas beaucoup changé pendant le développement. Nous savions que son histoire parlait d'un samouraï qui devait aller à l'encontre de son code pour sauver sa maison en devenant le fantôme. Trouver le bon look pour le Ghost a été le plus difficile.



Q - Quelle est l'une des qualités de Ghost of Tsushima dont vous êtes le plus fier ou le plus excité pour le monde et pourquoi?



SP - Je suis ravi que les joueurs suivent leur curiosité et se perdent à Tsushima. C'est un très bel endroit, rempli d'histoires et de secrets à découvrir.



Q - Je vois des similitudes avec Sly Cooper dans les sections furtives, y avait-il beaucoup d'inspiration dans les jeux Sly que vous avez récupérés pour ce jeu?



SP - Sly 2 était la première fois que nous essayions de construire des configurations d'improvisation furtives où le joueur devait se frayer un chemin au fur et à mesure. Il n'y avait pas beaucoup de configurations scriptées dans ce jeu, vous deviez réfléchir. Il en va de même pour la furtivité de Ghost of Tsushima. Restez dans l'instant, assurez-vous de regarder avant de sauter et vous irez bien.



Q - Qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir la première invasion mongole comme décor du jeu? Bien que je pense que c'est brillant, c'est une partie de l'histoire souvent négligée car les Mongols étaient très bien connus pour balayer des nations entières. L'idée d'un seul samouraï debout pour protéger son île par tous les moyens est un concept cool. Ghost était-il basé sur une figure historique? Y avait-il également quelque chose de vraiment intéressant que vous avez découvert lors de vos recherches et ajouté au jeu que vous espérez que les fans remarqueront?



SP - Bien que ce jeu ait été inspiré par un véritable événement historique, c'est une œuvre de fiction originale. Les personnages et la plupart des lieux du jeu sont inventés afin de mieux raconter l'histoire de la transformation de Jin Sakai de Samurai à Ghost.



Q - Il semble que Ghost of Tsushima reflète quelque peu les choix du bien et du mal qui ont défini la série inFAMOUS via les décisions de Jin d'abandonner les voies du samouraï dans lequel il a été formé et d'ignorer les concepts d'honneur et de déshonneur avec lesquels il a probablement été élevé. pour se venger des Mongols. Combien votre studio a-t-il appris des jeux inFAMOUS qui affectent cette idée ou d'autres aspects importants de Ghost of Tsushima?



SP - Ghost of Tsushima ne dispose pas d'un système de karma comme dans Infamous. Il raconte une histoire d'un samouraï qui doit aller à l'encontre de son code pour sauver sa maison. Tous les joueurs aideront Jin Sakai à devenir le Ghost, mais les détails du gameplay de la façon dont leurs combats de Ghost leur appartiennent. Ils décident du type de compétences ou d'attaques à développer. Nous avons appris avev Infamous que donner aux joueurs la liberté de choisir comment ils ont développé leur personnage conduisait à un fort sentiment d'appartenance, que la liberté est complètement présente dans Ghost of Tsushima.



Q - Qu'est-ce qui a poussé votre équipe à poursuivre une histoire / un jeu aussi ambitieux et historiquement précis que celui-ci? Comme comment êtes-vous passé de Sly Cooper à Infamous to Ghost ?? J'ai joué à Infamous dans le passé et j'ai adoré, donc je suis extrêmement excité d'être englouti à nouveau dans ce titre à venir!



SP - Inspiré par un vrai moment de l'histoire, Ghost of Tsushima est une œuvre de fiction originale. Nos personnages et même la diversité du terrain de notre Tsushima existent tous pour aider à raconter l'histoire de la transformation de Jin de Samurai à Ghost. Tous nos jeux, de Sly à Infamous en passant par Ghost of Tsushima, commencent par une expérience de base que nous voulons donner vie. Pour ce jeu à venir, c'était pour vivre la vie d'un samouraï errant dans un Japon féodal en monde ouvert.



Q - Bonjour Sucker Punch! Je suis tellement hype pour le jeu, mais je dois demander, en tant que personne qui recherchera 100% de platine ce jeu, combien de temps dure le jeu en heures approximatives? C'est peut-être une question générale, mais tout comme une estimation, le monde magnifique étant aussi grand qu'il y aurait, y aurait-il plus d'abondance d'exploration ou de gameplay de combat?



SP - Notre jeu a été conçu à la fois pour les personnes qui veulent prendre leur temps pour l'aventure sur l'île de Tsushima et pour les joueurs qui veulent juste vivre l'histoire principale de Jin. Ainsi, comme vous pouvez l'imaginer, le nombre de joueurs varie énormément. Dans nos playtests, de nombreuses personnes jouaient pendant cinq jours et seulement une ou deux personnes finissaient l'histoire durant ce laps de temps.



Q - Quelle est la taille de l'île de Tsushima? La carte entière est-elle prête à être explorée dès le début du jeu ou est-elle déverrouillée à mesure que vous progressez dans l'histoire?



SP - Le jeu est radicalement plus grand que tout ce que nous avons jamais tenté et comporte quelques zones qui sont déverrouillées lorsque vous jouez à travers le récit central. Mais l'échelle réelle de Tsushima n'est pas la taille de l'île, mais plutôt le nombre d'histoires et d'expériences inattendues que vous y trouverez. C'est un jeu énorme qui regorge de secrets à découvrir et de gens à rencontrer.



Q - Y aura-t-il un new game plus ou un mode itinérant gratuit inclus? le jeu est tellement beau et le combat semble être assez viscéral, j'adorerais pouvoir jouer dans ce monde pendant des heures comme je l'ai fait avec le Witcher 3!



SP - Si vous cherchez à explorer le monde avec moins de défis, vous pouvez toujours réduire les difficultés du jeu pendant un certain temps. Cependant, le jeu ne propose pas de new game plus.



Q - Dans quelle mesure Ghost of Tsushima propose-t-il des éléments RPG (système XP / Level, Gear, Skill Trees, Branching Stories, Dialogue Trees, etc.)



SP - Il y a un certain nombre de Skill Trees dans le jeu, donnant aux joueurs la liberté de créer leur Ghost idéal. Personnellement, j'aime investir dans le combat à distance, mais vous pourriez être un combattant à l'épée. La variation d'armure et les mises à niveau d'armes ajoutent un autre niveau de personnalisation, garantissant que votre personnage est bien le vôtre.

Ghost of Tsushima Q & R avec Sucker Punch: