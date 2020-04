Bande Annonce

Extraction ou Tyler Rake (24 avril 2020)

Tyler Rake est un mercenaire intrépide qui travaille dans l'ombre. Alors qu'il n'a plus rien à perdre, il est chargé par un puissant caïd mafieux, pour l'heure incarcéré, de sauver son fils qui a été enlevé. Mais dans le milieu glauque de la pègre, où se côtoient marchands d'armes et narcotrafiquants, la mission ultra-périlleuse de Rake frôle l'impossible. Et la vie du mercenaire et du jeune garçon risque d'en être bouleversée à jamais…

The Midnight Gospel (20 avril 2020)

Clancy est un astronaute qui possèdé un simulateur défectueux d'univers parallèles. Il quitte le confort de sa maison pour interroger des êtres vivant dans des mondes mourants.