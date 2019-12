Actualité

Le paysage des productions chez Marvel continue de changer - drastiquement - en 2019, avec la venue de la plateforme Disney+ et ses séries Marvel Studios, ainsi que la main-mise de Kevin Feige sur le processus créatif de la Maison des Idées.

On aura assisté dans les derniers mois à l'annulation successive de plusieurs séries live action existantes du côté de Marvel Television (Cloak & Dagger, Runaways, Agents of S.H.I.E.L.D.), alors que le nombre de projets en développement se voyait considérablement réduit : aujourd'hui, on ne compte que Helstrom ainsi que les séries d'animation du projet Offenders (malgré quelques couacs), toutes à destination de Hulu, qui soient en production.

L'informateur Deadline nous confirme aujourd'hui ce qui était pressenti depuis l'annonce du départ de Jeph Loeb de Marvel Television : la division télévisée va fermer ses portes et cesser d'exister en tant que telle, pour être absorbée dans l'entité Marvel Studios. De fait, toutes les séries en cours de production continueront de l'être, mais tous les autres projets à un stade antérieur de développement vont cesser (par exemple, ce projet de super-héroïne pour ABC) et il n'y aura plus d'autres projets en développement au sein de l'unité.

La corolaire de cette absorption, c'est une réduction conséquente des effectifs, puisque Marvel Television se voit touchée par de nombreux départs. Ainsi, une "part significative du personnel" est en train d'être licenciée, comprenant notamment des exécutifs importants tels que Cort Lane, Marsha Griffin, Mark Ambrose, Tom Lieber ou Aimee Carlson. Le responsable senior de la programmation, Karim Zreik, ainsi que son équipe, migreront chez Marvel Studios pour assurer le bon déroulement de la production des projets qui n'ont pas été annulés.

Une nouvelle ère s'apprête donc à commencer. Si beaucoup des séries développées par Marvel Television n'ont pas eu l'impact ou la qualité espérées, l'entité a permis à d'excellentes productions comme Daredevil (sous l'ère Netflix) ou Legion de voir le jour - et c'est bien cette diversité de séries qui risque d'être touchée si dorénavant les futures productions doivent toutes se plier dans les directives (artistiques et scénaristiques) du MCU. A côté, le projet d'expansion de l'univers partagé par la voie de films et de séries peut amener avec elle quantité de choses excitantes pour les fans de Marvel. Gageons que le studio saura exploiter tout ce potentiel à bon escient.