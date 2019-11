Comment John Kelly, membre expérimenté d'un commando d'élite, parvient à délivrer, en 1970, vingt pilotes américains emprisonnés dans les geôles nord-vietnamiennes, et devient agent de la CIA avec comme nom de code : Mr. Clark.

Without Remorse (16 septembre 2020)

