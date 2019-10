Séries TV

House of the Dragon

Sur HBO

Suite à l'annulation de la série spin-off Bloodmoon dont l'épisode pilote avait été tourné et monté avec l'actrice Naomi Watts (série qui était censé se dérouler 6000 ans avant événements de la série principale, on aurait vu les 1ers affrontements entre les hommes et les marcheurs blancs), la chaîne HBO a annoncé la série House of the Dragon.

Cette série se déroulera 300 ans avant les évènements de GoT, on verra les origines sur la maison Targaryen. Tiré du livre “Fire and Blood” (“Feu et sang”) de George R.R. Martin.