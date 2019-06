Dans le genre de la comédie française, il y a très peu de personnalités dont je suis l’actualité avec attention. Quentin Dupieux et son humour basé sur le non-sens est dans ces personnalités car c’est un humour dont je suis fan et qui reste très sous-représenté au cinéma.Alors forcément, dès qu’il annonce un nouveau projet avec en tête d’affiche un Jean Dujardin qui plonge dans la folie car il est obsédé par un manteau, le tout s’annonce délicieusement barré.Voyons donc ensemble si le daim, la nouvelle cuvée made in Dupieux est un très bon millésime, une cuvée sympatoche ou un cubi de villageoise chaude.

posted the 06/21/2019 at 11:04 AM by greil93