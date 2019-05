-Les structures des missions semblent comparables à celles de God Of War et Metal Gear Solid V The Phantom Pain avec un hub central situé à New Ephyra, la capitale , montrée au début de Gears Of War 4.

-Le changement le plus important concernant le gameplay est l'infiltration, de la furtivité qui améliore les possibilités de mouvement avec la marche accroupie, mais aucune idée sur comment tout cela sera équilibré dans le pvp.

-Il y aura énormément de changements pour les armes, la customisation...

-L'intrigue est pleine d'humour noir en plus du sentiment de détresse qu’il y’avait dans les anciens Gears.

-Il y’aura des décisions stratégiques à prendre sur le terrain.

-Un nouveau système de combat : Concernant les combats au corps à corps, le jeu s'inspire des jeux de From Software.

-Plusieurs factions ennemies différentes.

-De nouvelles classes d'ennemies et de nouvelles mécaniques comme la capacité de l'essaim à posséder les DeeBees.

-Myrrah aura un rôle important.

-Les zones seront différentes entre elles et seront tous interconnectées par les sections skiff et au milieu de New Ephyra.

-Possibilité de visiter des anciens lieux historiques de la trilogie Gears Of War ainsi que ceux de Judgement qui auront une grande importance dans l’histoire du cinquième opus.