Pour les films Marvel qui sont maintenant dans un rythme implacable depuis 11 ans, il est intéressant de rappeler où est-ce que nous en sommes en terme de continuité. Pour DC, l’univers est devenu tellement bordélique et continue de partir dans tous les sens au fur et à mesure de l’actualité qu’il n’est plus nécessaire de dire qu’il s’agit du 7ème ou 15ème film.Alors voici Shazam!, un film qui nous raconte les origines d’un super-héros au concept simple mais efficace : un enfant de 15 ans qui se retrouve avec les pouvoirs de Superman. Voyons voir si le charme de Zachary Levi et le concept sont suffisamment bien exploités pour avoir un blockbuster qui fonctionne !